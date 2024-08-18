"جدري القرود" يعيد خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



عادت خبيرة التوقعات والأبراج السيدة ليلى عبد اللطيف للواجهة من جديد، وذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ، بسبب انتشار جدري القرود.



ليلى عبد اللطيف تعود للواجهة بسبب جدري القرود

كانت ليلى عبد اللطيف قد تحدثت سابقًا خلال حلقة ببرنامج الحكاية مع الإعلامي المصري عمرو أديب عن توقعها بانتشار وباء جلدي خطير في بداية عام 2025.

هذا التوقع السابق، جعل ليلى عبد اللطيف تعود للواجهة بعد إعلان منظمة الصحة لحالة الطوارئ، والتي تُعدّ أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه المنظمة. جدري القرود هو مرض جلدي يسبب العديد من الأعراض والتي من بينها: الحمى، والصداع وآلام العضلات، وتورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي.





كانت ليلى عبد اللطيف قد أثارت الجدل بتوقعاتها عن العديد من الأحداث التي تخص المشاهير في مصر والعالم العربي، وكان من توقعاتها المتعددة انفصال ياسمين عبد العزيز وعدد من أزمات شيرين عبد الوهاب.



أيضًا، كان من أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف هو توقعها بحادث سقوط طائرة بشكل غامض مضيفة بأن هذا الحادث لن ينجو منه أحد، وقد ربط الجمهور بين توقعها هذا وما حدث لطائرة الرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي التي اختفت لعدة أيام بعد أن هبطت اضطرارياً، ثم كشف لاحقًا عن وفاته هو ووزير الخارجية وجميع المتواجدين في الطائرة.