كولومبيا تحظر تصدير الفحم الى "إسرائيل"

وقال الرئيس بيترو إنهم بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين.ومنذ بداية الحرب على غزة، أكد الرئيس الكولومبي مرارا أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية، داعيا دول العالم إلى وضع حد لانتهاكات نتنياهو وفق تعبيره.ونهاية شباط الماضي، أعلن بيترو تعليق صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل، عقب مجزرة الطحين في غزة حين استشهد 118 فلسطينيا أثناء انتظارهم قافلة مساعدات قرب دوار النابلسي شمالي القطاع.