وأثناء رحلتها مع الأمير هاري إلى كولومبيا، شوهد أطفال وهم ينحنون لدوقة ساسكس، على الرغم من أنها سخرت من هذه الإشارة بعد مغادرتها "الملكية".وتمّت مناقشة سلوك ميغان على قناة GB News، حيث قالت الخبيرة الملكية أنجيلا ليفين: "كانت ميغان تعلّم الفتيات الصغيرات هناك كيفية الانحناء لها لأنها أميرة. كان الأطفال الصغار يحاولون تعلّم كيفية الانحناء".وفوجئت الضيفة الأخرى نانا أكوا من سلوك ماركل التي "لا تريد أن تكون من أفراد العائلة المالكة، لكنها تريد أن يتمّ التعامل معها على أنها ملكية".وأشارت ليفين إلى أن زيارت هاري وميغان إلى كولومبيا تشبه إلى حدّ كبير الجولات الرسمية التي اعتادا القيام بها كأعضاء في العائلة المالكة.وأضافت: "ما هو غير عادي حقاً، هو أن كل الأشياء التي كانوا يكرهون القيام بها، يفعلونها الآن، ويفعلونها بابتسامة، ويريدون القيام بها بشكل أفضل من أي شخص آخر".وأثار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دهشة بشأن هذا الموقف، حيث غرّد أحد الأشخاص: "جزء من التنكّر الملكي - يرقص السكان المحليون بالزي، وينحني الأطفال. إنه أمر سخيف. أتفق مع ليفين في ذلك، إنه منافق للغاية".وكتب مستخدم آخر: "إنها تعتقد أنها فوق العائلة المالكة، وتريد إظهار ذلك للعالم، يا لها من مزحة!! إنها تعلم أنه لن يكون هناك أبدًا أي شخص ينحني لها!! بالإضافة إلى ذلك، أظهرت تلك الفتاة الصغيرة لها المزيد من الاحترام في انحناءتها مما فعلته ميغان عندما سخرت من الملكة إليزابيث. لن ننسى أبدًا!!".وكانت ماركل أعربت عن استيائها بشأن الانحناء في المسلسل الوثائقي الذي عُرض على Netflix عام 2022، والذي شاركت فيه مع هاري، مستذكرة محادثة دارت قبل أول لقاء لها مع الملكة إليزابيث.