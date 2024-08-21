حقيقة انفصال أنانت أمباني بعد زفافه الأسطوري.. أحلام تعلق

وحسب ما نقلت وسائل اعلام، فإنه لا صحة لأخبار إنفصال الزوجين الذي استغرق زفافهما حوالي الـ 6 اشهر، إنما تم تداول أخبار عن إهداء كل من نيتا أمباني وموكيش أمباني ابنهما الأصغر ، أنانت وراديكا فيلا شاطئية في دبي بسعر ضخم جدا.و تم شراء الفيلا حسبما أشار تقرير لموقع DNA الهندي في نيسان/أبريل 2022 ، وتقع في نخلة جميرا المرموقة ، أحد أكثر الأحياء تميزا في دبي.وتمثل عملية الشراء ، التي نشرتها أخبار 18 واحدة من أهم معاملات العقارات السكنية في دبي، حيث بلغت تكلفتها حوالي 80 مليون دولار.وأبدت أحلام إنزعاجها من طريقة نشر إحدى الحسابات على إكس خبر انفصال أنانت أمباني عن زوجته راديكا ميرشانت.وفي التفاصيل، كتب الحساب تغريدة جاء فيها: “بعد إقامته لأغلى زواج في التاريخ : انباء عن انفصال راديكا ميرشانت عن زوجها انانت امباني ، والسبب يعود لشخيره بصوت عالي بعد زيادة وزنه بسبب زفافهما الذي استمر 6 اشهر وتسبب بأكله لكميات كبيرة من الحلويات”.وطالبت أحلام في تعليقها باحترام شعور الأشخاص، وسألت الحساب إن كان قد تأكد من هذه المعلومة : ” احترموا العالم شويه إنسانيه ؟؟؟؟ مشاعر الناس مش للعرض للجميع هل هم اعلنوا ذلك والا فقط ملء اخبار لا صحه فقط شويه إحترام”.يذكر أن انتشرت احتفالات زفاف أنانت أمباني في أماكن متعددة في مومباي، بما في ذلك مقر إقامة أمباني أنتيليا ومركز جيو العالمي للمؤتمرات، وتم وصفه بأنه حفل زفاف العام في الهند وحدث “العصر الذهبي” الذي حضره أفراد العائلة المالكة، وقادة العالم، والمشاهير، ورجال الأعمال.وأثار حفل الزفاف الأسطوري، الذي قدرت تكلفته ما بين 300 إلى 600 مليون دولار، بعض الانتقادات بشأن عدم المساواة في الثروة في الهند، ومع ذلك، فقد كان احتفالاً كبيراً يجمع بين اثنتين من أبرز عائلات الأعمال في الهند.