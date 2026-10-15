تسجيل اعلى مستوى للتضخم في فرنسا منذ عامين

اعلنت ، اليوم الخميس، تسجيلها اعلى مستوى للتضخم منذ يناير/ كانون الثاني 2024.



وذكر والدراسات الاقتصادية (إنسي) ان "معدل التضخم في ارتفع إلى 3.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر/ايلول الماضي، مسجلًا أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2024، وفق البيانات النهائية التي نشرها للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)".

واضاف ان "البيانات اظهرت أن ارتفاع أسعار الطاقة كان المحرك الرئيسي للتضخم، بعدما قفزت بنسبة 21.3% خلال عام، مدفوعة بزيادة أسعار المشتقات النفطية بنسبة 36.2%، بينها بنسبة 44.1% والبنزين بنسبة 25.7%".

واوضح "كما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 19% والكهرباء بنسبة 1.4%، فيما تسارع ارتفاع أسعار الخدمات إلى 2.4%، مدفوعًا خصوصًا بزيادة تكاليف النقل بنسبة 5.1% وأسعار تذاكر الطيران بنسبة 10%".

وتابع ان "أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعًا بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت أسعار المنتجات الصناعية المصنعة بنسبة 0.3%، حيث بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار الأكثر تقلبًا، 1.5% مقابل 1.1% في أغسطس/اب الماضي".

واشار انه "وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.3% خلال سبتمبر/ايلول الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% في أغسطس، نتيجة التراجع الموسمي لأسعار خدمات السياحة والنقل، فيما بلغ التضخم وفق المؤشر الأوروبي الموحد 3.4% على أساس سنوي".