الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران

أعلنت الأمريكية، الخميس، عن فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، "فرضنا عقوبات على 16 فردا و10 كيانات مرتبطة بإيران".

وتفرض عبر ، بين مدة وأخرى عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في قطاعات عدة تحديداً ولمختلف دول العالم.