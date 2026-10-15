مع استمرار معدلات التسريح.. ارتفاع في طلبات إعانات البطالة الأمريكية

وقالت الأمريكية، في بيان صدر اليوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات ارتفعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 199 ألف طلب، بعد التعديل وفقا للعوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر.وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي تبقى فيها طلبات إعانة البطالة دون مستوى 200 ألف طلب، في مؤشر يتماشى مع توصيف خبراء الاقتصاد لسوق العمل الأمريكي بأنه يشهد انخفاضا في معدلات التوظيف والتسريح على حد سواء.وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 200 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، ما يجعل القراءة الفعلية أقل قليلا من التوقعات.