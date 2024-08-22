أنقرة تنفي مزاعم إنهاء الوجود العسكري التركي في العراق

جاء ذلك في بيان للمركز، تعليقا على مزاعم منشورة في بعض وسائل الإعلام تدعي أن الاتفاقية الأمنية الأخيرة المبرمة بين البلدين تنص على إنهاء تواجد القوات التركية في العراق.وأكد البيان أنه "لم يرد مثل هذا البند في مذكرة التفاهم بشأن التنسيق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بين تركيا والعراق".وأشار إلى أنه "بموجب مذكرة التفاهم، سينشئ البلدان مركز تنسيق أمني مشترك في ومركز تدريب وتعاون مشترك في بعشيقة (شمال العراق)".وأضاف: "سيتيح المركزان إمكانية القضاء على التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على سيادة البلدين وأمنهما والأمن الإقليمي".وأكد أن "تركيا تواصل مكافحة الإرهاب بعزم وإصرار داخل البلاد وخارجها".