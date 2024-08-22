أنقرة تنفي مزاعم إنهاء الوجود العسكري التركي في العراق

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:30 PM
الى
08:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بايش يسجل هدفاً بأول ظهور له في الدوري السعودي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-497801-638599455342174721.jpg
أنقرة تنفي مزاعم إنهاء الوجود العسكري التركي في العراق
دوليات
2024-08-22 | 13:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
258 مشاهدة
نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الخميس، صحة المزاعم التي تتحدث عن اتفاق بين
بغداد
وأنقرة لإنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي العراقية.
جاء ذلك في بيان للمركز، تعليقا على مزاعم منشورة في بعض وسائل الإعلام تدعي أن الاتفاقية الأمنية الأخيرة المبرمة بين البلدين تنص على إنهاء تواجد القوات التركية في العراق.
وأكد البيان أنه "لم يرد مثل هذا البند في مذكرة التفاهم بشأن التنسيق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب الموقعة بين تركيا والعراق".
وأشار إلى أنه "بموجب مذكرة التفاهم، سينشئ البلدان مركز تنسيق أمني مشترك في
بغداد
ومركز تدريب وتعاون مشترك في بعشيقة (شمال العراق)".
وأضاف: "سيتيح المركزان إمكانية القضاء على التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على سيادة البلدين وأمنهما والأمن الإقليمي".
وأكد أن "تركيا تواصل مكافحة الإرهاب بعزم وإصرار داخل البلاد وخارجها".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
لجنة نيابية تتحدث عن الاتفاقية بين العراق وتركيا وتدعو إلى إنشاء سدود جديدة
05:00 | 2024-08-22
أزمة المياه والجفاف في العراق تتفاقم.. ماذا عن المفاوضات مع تركيا وإيران؟
03:30 | 2024-08-22
تركيا: انشقاقات مستمرة بصفوف تنظيم "بي كي كي" في العراق
02:33 | 2024-08-17
العراق وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب
12:48 | 2024-08-15
تركيا
العراق
الوجود العسكري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حقيقة انفصال أنانت أمباني بعد زفافه الأسطوري.. أحلام تعلق
دوليات
32.66%
07:59 | 2024-08-21
حقيقة انفصال أنانت أمباني بعد زفافه الأسطوري.. أحلام تعلق
07:59 | 2024-08-21
التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
محليات
31.4%
01:57 | 2024-08-21
التربية تحدد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
01:57 | 2024-08-21
لمدة 4 أيام.. قبة ساخنة على ارتفاع 6 الاف متر ستغلق سماء العراق و"تكتم" انفاسه
محليات
21.98%
01:46 | 2024-08-21
لمدة 4 أيام.. قبة ساخنة على ارتفاع 6 الاف متر ستغلق سماء العراق و"تكتم" انفاسه
01:46 | 2024-08-21
“نزاع الزركة”.. حصيلة جديدة تخص المعتقلين والمصابين
أمن
13.95%
18:25 | 2024-08-21
“نزاع الزركة”.. حصيلة جديدة تخص المعتقلين والمصابين
18:25 | 2024-08-21
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-22
Morning Live
الحقوق والحريات في الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-22
Morning Live
الحقوق والحريات في الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قوانين تغير حياتك 22-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قوانين تغير حياتك 22-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-22
بعد التحري
شهادات عليا من الخارج .. تخمة لشغف الالقاب - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-21
بعد التحري
شهادات عليا من الخارج .. تخمة لشغف الالقاب - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-21
كان يا مكان
خدمة أهل الايمان - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-21
كان يا مكان
خدمة أهل الايمان - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-21
استديو Noon
كيف تحكم على شخص؟ 21-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-21
استديو Noon
كيف تحكم على شخص؟ 21-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-21
طل الصباح
الأبراج -شنو يضوجك؟ 21-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-21
طل الصباح
الأبراج -شنو يضوجك؟ 21-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-21
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
Celebrity
الموزع الموسيقي علي روني - الحلقة ١٩ | season 3
15:30 | 2024-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-08-2024 | 2024
13:30 | 2024-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-22
Morning Live
الحقوق والحريات في الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-22
Morning Live
الحقوق والحريات في الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
ناس وناس
صلاح الدين بلد طريق الزائرين - الحلقة ٩٤ | الموسم 7
05:00 | 2024-08-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قوانين تغير حياتك 22-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-22
صباحكم أحلى مع سلمى
قوانين تغير حياتك 22-8-2024 | 2024
02:30 | 2024-08-22
بعد التحري
شهادات عليا من الخارج .. تخمة لشغف الالقاب - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-21
بعد التحري
شهادات عليا من الخارج .. تخمة لشغف الالقاب - الحلقة ١٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-21
كان يا مكان
خدمة أهل الايمان - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-21
كان يا مكان
خدمة أهل الايمان - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
12:30 | 2024-08-21
استديو Noon
كيف تحكم على شخص؟ 21-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-21
استديو Noon
كيف تحكم على شخص؟ 21-8-2024 | 2024
07:00 | 2024-08-21
طل الصباح
الأبراج -شنو يضوجك؟ 21-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-21
طل الصباح
الأبراج -شنو يضوجك؟ 21-8-2024 | 2024
00:30 | 2024-08-21
اخترنا لك
تعليق أمريكي جديد: حسابات إيران تأثرت بعد نقلنا قدرات عسكرية
16:20 | 2024-08-22
لبنان يكشف قيمة مستحقات العراق من تصدير الوقود
15:00 | 2024-08-22
الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين تجاريتين
14:25 | 2024-08-22
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة سفينة وقود
12:39 | 2024-08-22
واشنطن تعلن: اتفاق وقف النار في غزة يلوح بالأفق
12:19 | 2024-08-22
الجزائر.. الكشف عن حقيقة انتشار "جدري القردة" في البلاد
10:59 | 2024-08-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كم تتوقعون سيكون عدد زوار الأربعين هذا العام 2024؟
22 مليون
22 مليون
24 مليون
24 مليون
26 مليون
26 مليون
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.