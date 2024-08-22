تعليق أمريكي جديد: حسابات إيران تأثرت بعد نقلنا قدرات عسكرية

وشددت البنتاغون في بيان، بالقول " إذا احتجنا للدفاع عن إسرائيل فإن تموضعنا الحالي جيد للقيام بذلك".

وفي جانب آخر قالت البنتاغون، "لدى الحوثيين ترسانة ضخمة لكننا نجحنا في تقويض قدراتهم".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت.