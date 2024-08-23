زلزال بقوة 5 درجات يضرب نيو ساوث ويلز

السومرية نيوز – دولي

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

ووقع الزلزال قبيل الظهيرة في التوقيت المحلي وشعر به سكان وادي هانتر العلوي والسفلي، والساحل الأوسط وبحيرة ماكواري، ودوبو، وبورت ستيفنز.

وأدى الزلزال إلى انقطاع الكهرباء عن منطقة في جنوب موسويلبروك، ولم ترد تقارير أخرى عن وقوع أضرار في المنطقة.