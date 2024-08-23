جدري القرود.. هل يصيب الحوامل والأطفال؟

وأضاف عودة خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، أن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود كانت في عام 1970، حيث إن هذا الفيروس قديم ومتعارف عليه، وهذا ما يفرقه عن فيروس كورونا.وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية إلى أن متحور جدري القرود الموجود حاليًا يصيب الشباب والحوامل والأطفال وسريع في الانتشار وارتفاع نسبة الوفاة، وهذا ما يفرقه عن المتحور الذي ظهر في عام 2022.وأوضح خبراء الصحة العالمية، أن هناك طرقا محددة لانتقال مرض جدري القرود خلال الفترة الحالية حول أكثر من دولة في العالم، موضحين أهم الأعراض وسلوكيات الوقاية منه.وحسب ما نشرته منظمة الصحة العالمية، يمكن أن ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عبر الاتصال المباشر بالجلد المصاب أو من خلال تواجد الفيروس في مناطق مثل الفم أو الأعضاء التناسلية.