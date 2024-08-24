نقل جثمان 28 زائرا إيرانيا من العراق.. لكن: الحوادث لم تقتل أحدًا هذا العام

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ بابا محمودي، انه تم نقل جثث 28 زائرا من العراق إلى ايران، مشيرا الى ان سبب وفاتهم هو امراض كامنة وقديمة.وأشار إلى أنه مع انتهاء مسيرة الأربعين، ستنهي مواكب الهلال الأحمر نشاطها على الطريق اعتبارا من الغد الأحد، مضيفا "لكن الخدمات الطبية ستستمر في مستشفيات الهلال الأحمر الإيراني الموجودة في وكربلاء".وأعلن المحمودي أنه حتى صباح اليوم لم يتم الإبلاغ عن أي حادث أدى إلى وفاة زوار إيرانيين في العراق، مبينا ان تحسن الطرق العراقية، واستخدام المركبات الآمنة لنقل الركاب، والمراقبة المستمرة من قبل الشرطة العراقية لحركة المركبات من بين أسباب انخفاض الحوادث.وسجل العراق حوادث خلال الأيام الماضية لمركبات تقل زائرين إيرانيين، لكن تم تسجيل إصابات فقط ولم يتم تسجيل وفيات في صفوف الزائرين الإيرانيين.