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"داعش" يعلن مسؤوليته عن حادث الطعن في ألمانيا
دوليات
2024-08-24 | 15:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,685 مشاهدة
أعلن تنظيم "داعش"، السبت، مسؤوليته عن عملية الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن غرب ألمانيا وقتل فيها 3 أشخاص.
وقال التنظيم في بيان عبر حسابه على تيليغرام: "منفذ الهجوم على تجمع النصارى بمدينة زولينغن بألمانيا أمس، جندي من (داعش) ونفذه انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان".
وقام رجل بطعن عدد من المارة بشكل عشوائي خلال احتفال بمناسبة ذكرى مرور 650 عاما على تأسيس المدينة، أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
وقالت الشرطة الألمانية، في وقت لاحق السبت، إنها اعتقلت شخصا أثناء بحثها عن مهاجم مجهول الهوية بعد ساعات من قتله 3 أشخاص وإصابته 8 آخرين في هجوم بسكين خلال احتفال بمدينة زولينغن بغرب البلاد، وتحقق فيما إذا كان لهذا الشخص صلة بالهجوم.
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