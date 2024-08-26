تفاصيل حادث الإعلامية إيمان أبو طالب

السومرية نيوز – دولي

تعرضت الإعلامية إيمان أبو طالب، لحادث سير خطير على طريق وادي النطرون، مما أثار قلقًا واسعًا بين جمهورها، لكنها أكدت لاحقًا أنها بخير.

ووقع الحادث على طريق وادي النطرون، ما أثار قلقًا كبيرًا بين متابعيها وزملائها في الوسط الإعلامي، فور وقوع الحادث، وتم نقلها إلى المستشفى حيث خضعت لفحوصات طبية شاملة للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي في المخ أو كسور في الجمجمة.

ورغم خطورة الحادث، أكدت إيمان أبو طالب عبر حسابها على "فيسبوك" أنها بحالة جيدة، مقدمة الشكر لكل من سأل عنها أو دعا لها بالشفاء.

وكتبت: "أشكركم من كل قلبي، أنا الحمد لله بخير والحادث كان صعبًا، لكن لطف الله كان كبيرًا جدًا".

الفحوصات الطبية:

وبعد الحادث، خضعت إيمان أبو طالب، لسلسلة من الفحوصات الطبية، بما في ذلك أشعة على المخ للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي أو إصابات خطيرة، وأكدت المصادر الطبية أن حالتها مستقرة حتى الآن، لكنها لا تزال تحت المراقبة الطبية الدقيقة لضمان سلامتها الكاملة.

وبدأت إيمان أبو طالب مسيرتها الإعلامية بالعمل كمراسلة لعدة قنوات تلفزيونية عربية، منها قنوات دبي، الكويت، والبحرين، حققت شهرة كبيرة عندما انضمت إلى قناة "روتانا موسيقى"، حيث عملت كمراسلة لنشرة الأخبار.

وفي عام 2005، انتقلت إيمان أبو طالب إلى قناة "روتانا سينما" فور افتتاحها، مما عزز من مكانتها في المجال الإعلامي والإعلام المصري، كما عملت لفترة في قناة المحور حيث قدمت برنامج "صبايا الخير" بعد مغادرة الإعلامية ريهام سعيد.

وحاليًا، تقدم إيمان أبو طالب برنامج "بالخط العريض" الذي يبث على قناة الحياة مساء كل يوم جمعة، ويعتبر من البرامج التي تتمتع بشعبية واسعة.

ورغم تعرضها لحادث خطير، تواصل إيمان أبو طالب كسب تعاطف ودعم جمهورها وزملائها في الوسط الإعلامي، مسيرتها المهنية المميزة واستمرارها في تقديم برامج ناجحة بعد انتقالها الى روتانا سينما.