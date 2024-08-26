الإمارات تقدم طلباً لفرنسا يخص مؤسس "تليغرام"

وقالت الخارجية في بيان، إن "دولة الإمارات تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه، وأنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل".

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن "رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات".

واحتجز دوروف في مطار "لو بورجيه"، مساء يوم السبت الماضي، بعد هبوط طائرته قادما من أذربيجان، بحسب قناتي "إل سي ي" و"تي إف-1″ الإخباريتين المحليتين.



وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن مذكرة اعتقال أصدرتها باريس بحق دوروف، 39 عاما، بناء على مزاعم تفيد بأن منصته استخدمت لغسيل أموال واتجار بالمخدرات والسماح بمشاركة محتوى مرتبط بالاستغلال الجنسي للقصر.

الى ذلك، أكدت تليغرام، أن مؤسسها بافيل دوروف الموقوف في فرنسا "ليس لديه ما يخفيه".