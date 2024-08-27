البنتاغون تؤكد: نواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط.

وقالت البنتاغون، "أفعال الحوثيين جنوب البحر الأحمر تعرّض النظام التجاري الدولي للخطر، ولا تساعد الفلسطينيين في غزة".

وأضافت "نواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط، ونظل جاهزين لدعم الدفاع عن إسرائيل وحماية القوات الأمريكية"، مشددة بالقول "نركز جهودنا على خفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة "إسرائيلية" على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت.