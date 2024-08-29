زنا الكتروني.. ضبط فتاتين تمارسان الدعارة على مواقع التواصل

في منطقة الهرم، بمحافظة الجيزة المصرية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سيدة تقوم بتصوير ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق مكاسب مادية.وبحسب التحقيقات، فقد استغلت هذه السيدة مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى فاضح، مستغلة انتشار هذه المواقع وسهولة الوصول إليها.وفي واقعة أخرى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على بلوجر شهيرة أخرى بتهمة الزنا، وذلك بناءً على بلاغ قدمه زوجها ضدها.وقد قدم الزوج أدلة قوية تدعم اتهامه، مثل مقاطع فيديو ومكالمات هاتفية تثبت خيانتها الزوجية.