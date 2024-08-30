جريمة هزت المجتمع الكويتي.. أب يهتك عرض ابنته الصغيرة بمشاركة آخرين

ووفقاً للصحيفة، أمرت النيابة العامة في الكويت بحبس ثلاثة مواطنين احتياطياً، بينهم الأب المتهم الأولى، وذلك بالاشتراك مع متهم آخر في ارتكاب الجريمة ذاتها تحت الإكراه. كما وجهت النيابة العامة تهم الاختطاف بالحيلة إلى قريبة الضحية، التي شاركت في الجريمة.وفي بيان لها، أوضحت النيابة العامة أنها قامت باستجواب المتهمين وواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أنها لا تزال تواصل إجراءات التحقيق في القضية. كما أكدت النيابة على أنها أمرت بحبس المتهمين احتياطياً لحين الانتهاء من التحقيقات.وتعد هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي شهدها المجتمع الكويتي، حيث أثارت ردود فعل واسعة واستنكاراً شديداً من قبل المواطنين والجهات الحقوقية.