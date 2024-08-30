"تسلا" تسحب 870 سيارة من السوق الصينية

السومرية نيوز – دولي

أعلنت إدارة تنظيم السوق في جمهورية الصين الشعبية أن شركة "تسلا" الأمريكية ستسحب من السوق الصينية 870 سيارة مستوردة بسبب خلل في طلاء السقف.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة:" اعتبارا من 8 تشرين الاول 2024 سيتم سحب بعض السيارات الكهربائية المستوردة من طراز Model X والتي أنتجت في الفترة ما بين 16 اذار 2016 و31 تموز 2016، وعددها الإجمالي 870 سيارة".

وأوضحت الإدارة أنه "في السيارات التي طالتها هذه العملية تم تجميع مكونات سقفها باستخدام كمية غير كافية من المادة الأساسية".

وأشارت إلى أنه "يمكن أن يضعف التصاق الطلاء مع مرور الوقت، وفي بعض الحالات يمكن أن يتطاير الطلاء من سقف السيارة، مما قد يسبب خطورة في الطريق".

يشار إلى أن شركة "تسلا" ستقوم بفحص السيارات المتضررة مجانا وإزالة العيوب في حال تحديدها.

وسيتم إخطار مالكي سيارات الكروس الكهربائية من طراز Model X التي تم سحبها بضرورة زيارة مركز الصيانة لإجراء التشخيص والإصلاحات إذا لزم الأمر.