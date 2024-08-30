مقتل 4 من منظمة خيرية أمريكية بغارة إسرائيلية في غزة

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ "ضربة دقيقة" بعدما "سيطر مهاجمون مسلحون على السيارة".وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن الأربعاء تعليق تحركات طواقمه في غزة، بعد تعرض إحدى شاحناته الثلاثاء لنيران إسرائيلية.