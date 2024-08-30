بريطانيا.. اضراب جديد في مطار هيثرو

وسيضرب نحو 650 عضواً في اتحاد الخدمات العامة والتجارية ممن يعملون في المحطات 2 و3 و4 و5، ثم يرفضون العمل الإضافي لمدة 18 يوما اعتباراً من 4 سبتمبر، وفق فرانس برس.كما ذكر اتحاد الخدمات العامة والتجارية أن استطلاعاً حديثاً أجري بين أولئك الذين يعتزمون الإضراب، خلص إلى أن 4 من كل 5 منهم يعانون الإجهاد في العمل ويشعرون بالضغط.كذلك قالت الأمينة العامة للاتحاد فران هيثكوت إن "هذا الاستطلاع يظهر مدى تأثر رفاه أعضائنا بنظام القوائم الجديد".وأضافت أن "هذه القوائم غير المرنة تمنع الآباء من إيصال أطفالهم إلى المدرسة والعودة بهم"، مشيرة إلى أن المدراء بإمكانهم "حل المشكلة بسهولة من خلال السماح بمرونة أكبر والموافقة على دوامات عمل ثابتة تمنح أعضاءنا الفرصة للتخطيط لمسؤولياتهم في الرعاية".من جانبه، أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية المسؤولة عن قوة الحدود، أن المسؤولين "ملتزمون مواصلة محادثاتنا مع النقابة حتى نتمكن من إيجاد اتفاق يناسب الجمهور والموظفين".كما أردف: "سنضع خططاً للتقليل من الاضطراب حيثما أمكن، لكننا نحث الركاب على التحقق من آخر نصائح المشغلين قبل سفرهم".ويتعلق النزاع المستمر منذ فترة طويلة بتقديم قوائم عمل جديدة يصر الاتحاد على أنها "غير مرنة". ونظم المئات إضراباً مماثلاً في نيسان الماضي.يشار إلى أن الحكومة جندت عسكريين للتحقق من جوازات السفر في 6 مطارات، بينها مطار هيثرو قبيل عيد الميلاد في كانون الاول 2022 عندما أضرب نحو ألف من موظفي قوة الحدود.