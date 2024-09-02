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مقتل شخصين في "غارة إسرائيلية" على سيارة بالناقورة جنوب لبنان

دوليات

2024-09-02 | 04:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مقتل شخصين في &quot;غارة إسرائيلية&quot; على سيارة بالناقورة جنوب لبنان
202 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

قتل شخصان بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، استهدفت سيارة على طريق عام بلدة الناقورة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.


وبحسب المعلومات الأولية ‏فإن الغارة ‎في الناقورة استهدفت سيارة تابعة لشركة تنظيفات متعاونة مع قوات "‎اليونيفيل"، اعتاد موظفوها على التنقل بها يوميا من وإلى المقر العام للقيادة في البلدة، وفقا لموقع "الحرة".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة بعد.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الاثنين، إن الجيش هاجم مبان عسكرية لحزب الله في خمس مناطق بجنوب لبنان.

وأضاف "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على مبان عسكرية لحزب الله في يارون وعيتا الشعب وحانين وطير حرفا وبليدا في جنوب لبنان".
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