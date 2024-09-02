غارة إسرائيلية تستهدف بلدة جنوبي لبنان

بالمقابل، قال "الجيش الإسرائيلي"، إنه "رصد إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من لبنان تجاه الجليل الغربي دون وقوع إصابات".وشهد جنوبي لبنان، مساء أمس الأحد، تنفيذ غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي بيت ياحون والطيبة.وارتفعت حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، بعد يوم من غارة "إسرائيلية" في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله اللبناني.