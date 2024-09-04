لعرضه "صور حيوانات محرمة".. طالبان تغلق التلفزيون الرسمي في قندهار

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الخميس.. مواعيد مباريات الدور الحاسم من تصفيات آسيا للمونديال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لعرضه "صور حيوانات محرمة".. طالبان تغلق التلفزيون الرسمي في قندهار

دوليات

2024-09-04 | 06:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لعرضه &quot;صور حيوانات محرمة&quot;.. طالبان تغلق التلفزيون الرسمي في قندهار
1,083 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

أمرت حركة "طالبان" بتعليق بث التلفزيون الرسمي في قندهار بسبب بثه "صور كائنات حية".

*صور حيوانات
كما كشفت أن قرار الإغلاق جاء بسبب بث التلفزيون صورا وفيديوهات للبشر مع الحيوانات، وهي ما تُعرفها طالبان بأنها "ذوات أرواح ومحرمة شرعاً".


وقالت مصادر محلية إن القرار جاء مباشرة من هبة الله أخوندزاده، الزعيم الأعلى لحركة "طالبان"، مشيرة إلى أنه تم نقل بعض الموظفين الفنيين في المحطة إلى كابل.

وانتقد مركز الصحفيين الأفغان هذه الخطوة، ووصفها بأنها "نكسة خطيرة" للمشهد الإعلامي المرئي في البلاد. وفي بيان لها، حثت حركة "طالبان" على إعادة النظر في قرارها.

وذكر مركز الصحفيين أن "أمر وقف البث في قندهار تم إبلاغه شفهيا لموظفي المحطة في الرابع عشر من أغسطس، أي قبل الذكرى السنوية لسقوط الجمهورية وعودة طالبان إلى السلطة".

وأضاف: "ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن هذا الأمر إلا مؤخرا بعد إعادة تعيين الموظفين المحليين في المكتب المركزي في كابل".

وأضاف المركز أن البث في قندهار كان مقيدا بالفعل بشكل كبير بسبب سياسات إعلامية مختلفة، وخاصة التوجيه الذي أصدره العام الماضي الملا شيرين أخوند، حاكم طالبان في قندهار، والذي حظر التصوير الفوتوغرافي والفيديو في المناسبات الرسمية وغير الرسمية.

وبحسب مركز الصحفيين فإن الأمر الأخير بوقف البث هو امتداد لهذه الإجراءات التقييدية.

وحذر المركز أيضا من أنه في حين تم تعليق البث المحلي في قندهار، فإن إعادة بث البرامج من المحطة المركزية في كابل لا تزال مستمرة في الإقليم، مما يثير مخاوف من إمكانية توقف ذلك أيضا.

وأدان مركز الصحفيين الأفغان تصرفات "طالبان" باعتبارها انتهاكا لقوانين الإعلام في البلاد، مشيرا إلى أن التلفزيون الحكومي الخاضع لسيطرة "طالبان" يفتقر إلى "حرية العمل وتغطية الأحداث بشكل عادل" سواء في كابل أو في المحافظات.



>> انضم الى السومرية على واتساب  

لعرضه "صور حيوانات محرمة"

طالبان" تغلق التلفزيون الرسمي في قندهار

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
أهمية اللياقة البدنية في حياتنا اليومية - حلقة ١٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-04
Play
أهمية اللياقة البدنية في حياتنا اليومية - حلقة ١٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد تظاهرة المتقاعدين - الحلقة ١٠١ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-04
Play
بغداد تظاهرة المتقاعدين - الحلقة ١٠١ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-04
عشرين
Play
عشرين
النائب المستقل ياسر الحسيني - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-03
Play
النائب المستقل ياسر الحسيني - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-03
Play
العراق في دقيقة 03-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-03
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-03
Play
تكسير الأغاني 3-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-03
Play
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-03
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 3-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-03
Play
سباق مع نون 3-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المادة الأخلاقية 3-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-03
Play
المادة الأخلاقية 3-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة أغنيتك وين؟ 3-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-03
Play
الأبراج - فقرة أغنيتك وين؟ 3-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
تزوجت وهي على ذمة زوجها! - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
14:30 | 2024-09-02
Play
تزوجت وهي على ذمة زوجها! - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
14:30 | 2024-09-02
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
أهمية اللياقة البدنية في حياتنا اليومية - حلقة ١٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-04
Play
أهمية اللياقة البدنية في حياتنا اليومية - حلقة ١٠٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-04
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد تظاهرة المتقاعدين - الحلقة ١٠١ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-04
Play
بغداد تظاهرة المتقاعدين - الحلقة ١٠١ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-04
عشرين
Play
عشرين
النائب المستقل ياسر الحسيني - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-03
Play
النائب المستقل ياسر الحسيني - الحلقة ٣٤ | الموسم 3
16:00 | 2024-09-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-03
Play
العراق في دقيقة 03-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-03
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 3-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-03
Play
تكسير الأغاني 3-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-03
Play
نشرة ٣ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-03
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 3-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-03
Play
سباق مع نون 3-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
المادة الأخلاقية 3-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-03
Play
المادة الأخلاقية 3-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - فقرة أغنيتك وين؟ 3-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-03
Play
الأبراج - فقرة أغنيتك وين؟ 3-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
تزوجت وهي على ذمة زوجها! - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
14:30 | 2024-09-02
Play
تزوجت وهي على ذمة زوجها! - الحلقة ٢٠ | الموسم 9
14:30 | 2024-09-02
اخترنا لك
الأمم المتحدة تعلن نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
10:06 | 2024-09-04
من هي الدول التي علقت تصدير الأسلحة لإسرائيل؟
10:05 | 2024-09-04
استقالة وزير خارجية أوكرانيا
05:33 | 2024-09-04
10 معلومات جديدة عن جدري القرود.. كم نسبة فاعلية اللقاح؟
03:02 | 2024-09-04
عودة التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين من جامعة كولومبيا الأمريكية
02:16 | 2024-09-04
الصين.. ضبط أموال بمنزل الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة البترول
16:34 | 2024-09-03
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.