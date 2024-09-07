داعية كويتي يثير جدلاً بعد تحريمه ارتداء الرجال للون الأحمر

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
03:30 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق في بناية وسط كربلاء (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499333-638613194736768688.jpg
داعية كويتي يثير جدلاً بعد تحريمه ارتداء الرجال للون الأحمر
دوليات
2024-09-07 | 11:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 مشاهدة
حرم الداعية الكويتي عثمان الخميس، ارتداء الرجال للون الأحمر، مستندا بذلك إلى حديث عن لبس النبي محمد "حلة حمراء"، مثيرا بذلك حالة من الجدل والسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسرد عثمان الخميس في فيديو على صفحته الرسمية في موقع "يوتيوب" سؤالا موجها له: "في باب الصلاة بالثوب الأحمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلّة حمراء فهل في هذا داع للبس الأحمر أم مكروه؟".
ليرد: "ذكر أهل العلم أن لبس الأحمر كان مكروها لسببين، الأول لأنه من لباس النساء والسبب الثاني أنه من لباس الكفار".
وأضاف: "فكُره لأجل ذلك، ومن أذن فيه (اللون الأحمر) على الأصل فيه الجواز، أما إذا كان أحمر كله فهنا منع منه وأذن بالأحمر الذي يكون فيه لون آخر مقلما أو مبكرا أو غيره أو غير ذلك أو دخل معه لون آخر فهذا مما يتساهلون فيه".
وأثارت فتوى الشيخ تفاعلا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث عبر نشطاء عن غضبهم من "تشبيه الشيخ للنساء بالكفار"، فيما وافقه البعض الآخر الرأي.
وقال أحد النشطاء: "يبدو أنك تسخر من بعض الفتاوى التي تستند إلى تفسيرات تقليدية للأحكام المتعلقة بالألوان واللباس وأمر يعكس نقدا لفهم معين للدين الذي يمكن أن يصنف على أنه محافظ تعليقك يحمل فكرة قوية عن رؤية هذه الأحكام على أنها سطحية وغير منطقية خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الرجال والنساء".
وقال آخر: "قصد الشيخ أن الكفار عادي عندهم التشبه بالنساء بس الشيخ الله يهديه خربط بالفتوى ولفظ الفتوى جاء به بشكل ركيك ليته انتبه للغة قبل الفتوى لأن يجدر بالعلماء اتقان الفصحى والبلاغة قبل الولوج في اصدار الفتاوى لأنه لو قال: (اللون الأحمر هو لباس النساء ويحرم التشبه بالنساء) هذه تكفي".
وعلق ناشط آخر: "الذهب حرام لبسه للرجال وحلال للنساء، والكفار يلبسون الذهب فهل هذا تشبيه للنساء بالكفار في لبس الذهب انصحك تتكلم بعقل مثل الرجال الناضجين لأن كلامك ومقارناتك مثل كلام الأطفال الجهال، مع أنك تعقل ما تقوله لكن تنطبق عليك هذه الآية قال تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق".
في غضون ذلك، علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على الفتوى قائلة: "يا شيخ ماكو في الدين تعاليم تنشغل فيها وتعلم الناس الاخلاق الحسنة وطريقة التعامل مع بعض بالحسنى وأفشوا السلام بينكم ولا تنابزوا بالألقاب.. وتعلمهم ان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده وتعلمهم ان الصدق والأمانة من صفات المسلمين".
وأضافت: "بدل انشغالك في التحريم فقط وكأن الأصل عندك في الإسلام التحريم ثم.. لا اعلم الى اين تصل بعد ان اتحفتنا بهذه الفتوى الجبارة بأن الجاكيت الاحمر للرجل حرام.. يا شيخ عثمان.. الأصل في الأشياء الإباحة ومعنى هذه القاعدة: أن كل ما على الأرض من منافع، وما استخلصه الإنسان منها فالانتفاع به مباح، ما لم يقم دليل على تحريمه.. والدليل تاذي اقمته لا يصل للتحريم ابداً.. يا شيخ عثمان.. قال الله تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
داعية ترد تصريحات إلهام شاهين: "كم عمرك ولا تزالين بعيدة عن الآداب؟"
09:55 | 2024-09-02
بينها التدخين.. تعرف على الأسباب الرئيسية لعقم الرجال
10:26 | 2024-08-20
تصل الى 49 في بغداد.. غدا ذروة موجة الحر "الوداعية"
02:33 | 2024-08-15
موجة حر خمسينية "وداعية" تنتظر العراق.. والأمطار تطل برأسها مبكرًا
01:45 | 2024-08-10
عثمان الخميس
داعية
اللون الاحمر
الرجال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر أسماء الحجاج الفائزين في 14 محافظة للسنوات الثلاث المقبلة
محليات
65.11%
03:00 | 2024-09-06
السومرية تنشر أسماء الحجاج الفائزين في 14 محافظة للسنوات الثلاث المقبلة
03:00 | 2024-09-06
السومرية نيوز تنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية لمحافظة بغداد
محليات
13.85%
05:39 | 2024-09-07
السومرية نيوز تنشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية لمحافظة بغداد
05:39 | 2024-09-07
ليلة دامية في بغداد.. ماذا حدث؟
أمن
11.63%
17:27 | 2024-09-06
ليلة دامية في بغداد.. ماذا حدث؟
17:27 | 2024-09-06
الكشف عن سبب نقل ايمن حسين إلى الكويت بدل علاجه داخل العراق
رياضة
9.42%
15:38 | 2024-09-06
الكشف عن سبب نقل ايمن حسين إلى الكويت بدل علاجه داخل العراق
15:38 | 2024-09-06
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
العراق في دقيقة
07-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٧ الى ١٣ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-09-07
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
Biotic
المتعاطي ودور الاسرة في تعافيه - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
فن نيوز
حفل تامر حسني في السعودية - حلقة ٢٠ | الموسم 2
15:00 | 2024-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
اخترنا لك
تحولت من الاروقة الى الشوارع.. الاحتجاجات تعود إلى فرنسا وماكرون المتهم
13:47 | 2024-09-07
ثلاث ضحايا بقصف "إسرائيلي" جنوبي لبنان
12:43 | 2024-09-07
تعطل منصة "إكس" عن آلاف المستخدمين
12:23 | 2024-09-07
تمديد فترة التصويت للجزائريين في تونس
12:07 | 2024-09-07
بالمسيرات.. أوكرانيا تقصف مستودع ذخيرة في روسيا
12:04 | 2024-09-07
الى اين وصلت الصفقة الجديدة لوقف الحرب في غزة؟
11:11 | 2024-09-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
برأيك، ما سبب تأخر توزيع الرواتب في بعض الدوائر الحكومية؟
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.