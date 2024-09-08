قتلى ومفقودون وانهيارات بفيضانات تجتاح دولة عربية

وذكر نشطاء من المنطقة بحسب موقع "كش 24" أن الدمار انتشر بشكل سريع خلال الساعات الماضية وخاصة بدوار أكميز حيث انهارت 5 منازل بينما تحاصر المياه بعض المواطنين جلهم رعاة رحل بين الدوارين المذكورين.وأشار النشطاء إلى صعوبة التحرك بسبب التضاريس الوعرة وانقطاع الطريق الجهوية رقم 107، مؤكدين أن المروحيات بدأت بالتحرك منذ ساعات مبكرة من صباح الأحد لتجاوز صعوبات البحث والإنقاذ.من جهته، قال موقع "هسبريس"، إن تداعيات الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي هطلت بقوة في أقاليم الجنوب الشرقي والأطلس الكبير وصلت إلى البرلمان عبر تفعيل "الفريق الحركي" (معارضة) آليات الرقابة ومساءلة الحكومة كتابيا في الموضوع، من زاوية صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل.وتضمن المساءلة الكتابية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية "تفعيل آلية تعويض المتضررين من السيول الذين لا يملكون تغطية في مجال التأمين".