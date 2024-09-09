استهداف مقر للمعارضة الإيرانية في السويد بقنابل حارقة

وقالت الشرطة السويدية إنها "فتحت تحقيقًا في إضرام حريق عمدًا".وأكد "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لـ"مجاهدي خلق"، إلقاء "عدة قنابل مولوتوف" على مقر تابع لأنصاره في "هجوم إرهابي".وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان: "تحطمت عدة نوافذ في المبنى واشتعلت النيران في الجدار الخارجي".وأضاف أن "السكان تمكنوا من إخماد الحريق "ولم يُصب أحد بأذى".وأشارت المتحدثة باسم الشرطة، آنا ويستبرغ، إلى أنها "لا تستطيع تقديم تفاصيل عن كيفية اندلاع الحريق".وقالت ويستبرغ لوكالة فرانس برس: "نحن نجمع المعلومات وسيتم إجراء معاينة فنية خلال النهار".واتهم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيانه عملاء لدى أجهزة الاستخبارات الإيرانية بتنفيذ الهجوم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه "لم تنفذ أي اعتقالات".والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومقره في فرنسا، هو تحالف سياسي لمجموعات إيرانية معارضة، أبرزها منظمة مجاهدي خلق التي كان الاتحاد الأوروبي يعتبرها "إرهابية" حتى 2008، وكذلك الولايات المتحدة حتى 2012.ودعمت جماعة "مجاهدي خلق" بداية ثورة الخميني التي أسقطت نظام الشاه في 1979، قبل أن تنتقل إلى معارضة السلطة الجديدة.وحظرت طهران الجماعة منذ مطلع ثمانينات القرن الفائت، وتتهمها بالوقوف خلف الكثير من الهجمات والتفجيرات التي راح ضحيتها آلاف الإيرانيين.