واشنطن تعلق على نقل صواريخ إيرانية إلى روسيا

الى ذلك، شدد البيت الأبيض، أن "حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني نفى، أمس الأحد، تورط بلاده في الصراع الروسي الأوكراني، قائلاً إن طهران "لم تكن أبداً جزءاً من الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال الإيراني شهريار أموزيجار للتعبير عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن طهران ربما تزود روسيا بصواريخ باليستية.