الولايات المتحدة تتحدث عن زيادة إنتاج الطائرات المسيرة

وقالت وورموث في لها في "مركز ستيمسون" التحليلي في واشنطن، الخميس: "سترون زيادة ملموسة في الاستثمارات في الطائرات المسيرة والتصدي للمسيرات وقدرات التشويش الالكتروني".وأكدت الوزيرة زيادة نفقات الميزانية العسكرية الأمريكية لهذا الغرض في العام المقبل، مضيفة أن ذلك يعتبر "نتيجة مباشرة" للنزاع في أوكرانيا.وأضافت أن المسلحة الأمريكية "تأخذ العبرة" من النزاع في أوكرانيا.وكانت وورموث قد صرحت في وقت سابق بأن يدرب العسكريين على التصدي للطائرات المسيرة، بما في ذلك بناء على خبرات العسكريين الأوكرانيين