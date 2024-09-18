إيران ترسل فريقا إغاثيا إلى لبنان بعد تفجيرات "البيجر"

ويوم أمس، أكد وزير الصحة الإيراني رضا ظفرقندي، استعداد بلاده لتقديم أي مساعدات طبية ودعم لجرحى الحادث في .كما أعلن جمعية الايراني بيرحسين كوليوند، بالتنسيق مع وزير الصحة الإيراني، استعداد الجمعية لإرسال فرق علاجية طارئة إلى لتقديم الخدمات لجرحى الانفجارات.كما أكد استعداد الجمعية لنقل المصابين إلى مستشفيات البلاد لتلقي العلاج اللازم.جدير بالذكر أن سفير إيران لدى بيروت مجتبى أماني أصيب بجروح طفيفة جراء انفجار جهاز "بيجر" في الاستهداف الأخير في .وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجوم السبراني الذي ضرب الأجهزة اللاسلكية الثلاثاء، تسبب في إصابة المئات هو هجوم إسرائيلي.وأصيب المئات من عناصر "حزب اللـه" اللبناني جراء انفجارات صغيرة ضربت أجهزة الاتصالات الخاصة بهم في عديد من المناطق اللبنانية، فيما اعتبره مسؤول من الحزب "أكبر اختراق أمني حتى الآن".