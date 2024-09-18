وقالت الفضائية، انه "تم سماع دوي انفجار في الضاحية لبيروت".وأضافت، ان "دوي الانفجارات سمعت في عدد من المناطق اللبنانية".فيما أشارت وسائل إعلام أخرى، إلى ان "هذه الانفجارات ناتجة عن تفجر عدد من الأجهزة اللاسلكية"، كما حصل يوم أمس.