الأمم المتحدة تعتمد قرارا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين خلال عام واحد

وذكرت وسائل اعلام دولية ان "القرار الذي اعتمدته الجمعية، حظي بدعم 124 في المتحدة، فيما عارضته 14 وامتنع 43 عضوا في العامة عن التصويت".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "الوفد الفلسطيني لدى المتحدة طالب أيضا بفرض عقوبات وحظر على الأسلحة ضد إسرائيل".