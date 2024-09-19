شركة طيران لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط

وقالت الشركة الألمانية -في بيان- إنه "بسبب التغيّر الأخير للوضع الأمني قررت مجموعة للطيران تعليق كل الرحلات من تل أبيب وطهران وإليهما بمفعول فوري".ووقالت الشركة في بيان يوم امس، أن "هذا الأمر يسري حتى 19 أيلول ضمنا. وخلال هذه الفترة ستتجنب الخطوط لمجموعة المجال الجوي لإسرائيل وإيران".وشدّدت في بيانها على أنها تراقب الأوضاع من كثب، "وستجري تقييما إضافيا في الأيام المقبلة".وانفجرت مئات من أجهزة الاتصال في مناطق عدة بلبنان أمس، في حادثة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة وإصابة نحو 2750 أغلبهم من عناصر حزب في جنوب والضاحية لبيروت.