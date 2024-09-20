الاستخبارات الأمريكية: إسرائيل خططت لتفجيرات "البيجر" منذ 15 عاماً

وقال المصدر لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إن "سي آي إيه" كانت مترددة منذ فترة طويلة في استخدام هذا التكتيك، خوفاً من الخطر الكبير على المدنيين.وأكد المصدر أيضاً أن التخطيط للهجوم شمل تأسيس شركات وهمية وبداخلها أفراد من المخابرات الإسرائيلية وتوظيف عاملين في شركات شرعية لإنتاج الأجهزة اللاسلكية "البيجر"، مع عدم علم بعض الموظفين في الشركة أنهم يعملون لصالح إسرائيل.ووفقاً للمصادر، تم زرع أونصة إلى أونصتين من المتفجرات داخل الأجهزة، وربطها بمفتاح تشغيل عن بُعد لبدء الانفجار في أجهزة البيجر.وأسفرت الانفجارات وقعت في خلال اليومين الماضيين، والتي تم تفجيرها عن بُعد، باستخدام متفجرات داخل أجهزة الاتصال اللاسلكية، عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة 2931 آخرين، وفقًا لوزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.واتسع نطاق الصراع بين حزب الله وإسرائيل، حيث شنت إسرائيل مساء أمس ضربات على لبنان، ورد حزب الله بإطلاق النار أيضأً.