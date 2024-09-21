ناشطة إسرائيلية "غاضبة": نسبة النساء ببرلمان العراق أعلى منّا

وقالت مؤسسة "البناة البديلون"، الناشطة الإسرائيلية موران زير كاتزنشتاين: "نحن في أدنى مستوى منذ عقد من الزمن في تمثيل المرأة في الكنيست، وفي وفي عدد المديرات التنفيذيات في الوزارات الحكومية، وحتى في السلطات المحلية، فإن نسبة النساء بين المسؤولين المنتخبين منخفضة".وأضافت انه "ليس من قبيل الصدفة أن يوجد في إسرائيل يترأسون الأحزاب أكثر من النساء، لأن عدد النساء اللواتي يترأسن الأحزاب في إسرائيل صفر، وتحتل إسرائيل المركز 97 من بين 186 في العالم بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان، أعلى منا، وكذلك السودان، وكذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر، نحن في أدنى مستوى منذ عقد من الزمن في تمثيل المرأة في الكنيست، وفي الحكومة، وفي عدد النساء المديرين التنفيذيين في الوزارات الحكومية".وأضافت: "حتى في السلطات المحلية، فإن نسبة النساء بين المسؤولين المنتخبين منخفضة وتبلغ حوالي 20، على الرغم من أن مساهمة المرأة في الساحة السياسية تختلف عن مساهمة الرجل".ويأتي بالمرتبة 69 عالميا بنسبة تمثيل نسائي في بلغت 29%، فيما جاءت إسرائيل بالمرتبة 97 بنسبة تمثيل تبلغ 24%، بحسب البنك الدولي.