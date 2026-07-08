ايران تتوعد باغلاق مضيق هرمز مجددا

ونقلت قناة برس تي في عن مصدر إيراني مطلع قوله ان " ستغلق في حال وقوع أي هجمات جديدة عليها".واكد الرئيس الأميركي انه غير سعيد بما يفعله الإيرانيون، مرجحا القيام بضرب الليلة.