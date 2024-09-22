إسرائيل تنقل مستشفياتها في كراجات السيارات (صور)

وقالت الوزارة أنّ مستشفى رمبام في مدينة حيفا سينقل المرضى إلى منشأته الآمنة تحت الأرض في كراجات السيارات.واضافت أنه في "ضوء الأوضاع الأمنية الرّاهنة، فإن مستشفيات كرمل، زيف، نهاريا، العفولة، بوريا، الإيطالي والإنجليزي ستعمل في مناطق محمية".وأعلن "حزب الله" صباح الأحد عن "قصف مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رافائيل المتخصّصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية، والواقعة في زوفولون شمال ‏مدينة حيفا، بعشرات الصواريخ من نوع "فادي 1" و"فادي 2" والكاتيوشا، وذلك الساعة (6:30) ‏صباح الأحد، "في ردٍ أولي على ‏المجزرة الوحشية إرتكبها العدو الإسرائيلي في المناطق اللبنانية المختلفة الثلاثاء والأربعاء ‌‏(مجزرة البيجر وأجهزة اللاسلكي)".