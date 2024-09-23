طهران: نحذر من تبعات المغامرات الصهيونية الجنونية جنوب لبنان

وقال المتحدث باسم الإيرانية إن "استمرار الجرائم الإسرائيلية في فلسطين وتوسيع نطاقها باستهداف يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي ونطالب الأمن باتخاذ خطوات لوقف هذه الجرائم".وكان الجيش الإسرائيلي شن 3 موجات من الغارات على مناطق مختلفة في في الجنوب والبقاع شرقا.وقالت اللبنانية إن عدد الضحايا حتى الآن وصل إلى 182 قتيلا وأكثر من 727 جريحا على الأقل، في حصيلة مرشحة للارتفاع.وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في ميقاتي الاثنين، إن العدوان الإسرائيلي المتمادي على هو حرب إبادة ومخطط يهدف لتدمير القرى والبلدات في .وإذ دعا ميقاتي المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة للوقوف مع وردع العدوان، جدد التزام بالقرار 1701 والعمل على وقف الحرب تجنبا "للوقوع في المجهول".