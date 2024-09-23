لمنع "الحرب الشاملة".. وفود أمنية من 3 دول إلى لبنان

أفادت مصادر مطلعة أن "وفد أمني وعسكري فرنسي رفيع المستوى وصل إلى بيروت مساء الأحد، والتقى رئيس النواب اللبناني نبيه بري، ونقل رسالة من الجانب الإسرائيلي مفادها أن تل أبيب لا تريد الحرب".وأضافت المصادر أن "الوفد طلب الضغط على حزب للتراجع ووقف عملياته و بحل دبلوماسي".كما ينتظر أن يصل غدا وفد استخباري تركي ـ قطري إلى لعقد لقاءات مكثفة مع حزب ورئيس النواب بهدف التوصل إلى حل وتجنب الحرب.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أعلن أن "إسرائيل تفتح مرحلة جديدة من الحرب مع تحريك الثقل نحو الشمال".وقال غالانت في قاعدة لسلاح الجو: "مركز الثقل يتحرك نحو من خلال تحويل الموارد والقوات".وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب وإسرائيل الأسبوع الماضي، مع سلسلة تفجيرات طالت الآلاف من أجهزة اتصال يستخدمها عناصره في عملية نسبت إلى الدولة العبرية، وإعلان الأخيرة شنّ ضربة استهدفت قادة قوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب المدعوم من طهران.وأثار ارتفاع منسوب التوتر بين الجانبين مخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.