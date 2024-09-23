بزشكيان: لا مصلحة لأحد بالحرب في الشرق الاوسط

وقال بزشكيان لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة باجتماع العامة للأمم المتحدة: ألا لأحد مصلحة بالتصعيد والحرب في الشرق الأوسط".جاء هذا بعدما حذرت وزارة الإيرانية إسرائيل، الاثنين، من تداعيات خطيرة للضربات التي يشنها جيشها على .ودان المتحدث باسم ناصر كنعاني بشدة الهجمات الواسعة النطاق التي شنتها إسرائيل على جنوب محذرا من التداعيات الخطيرة.ووصف الضربات الإسرائيلية بأنها "مجنونة"، منتقدا بشدة الدعم الذي تقدمه إلى إسرائيل.كما دعا الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.يأتي هذا بينما أعلنت اللبنانية في بيان، الاثنين، إن 274 شخصا على الأقل سقطوا وأصيب 727 بينهم نساء وأطفال ومسعفون في الضربات الإسرائيلية على جنوب .وكانت إسرائيل شنّت غارات جوية على المئات من أهداف جماعة حزب الله اللبنانية اليوم، في أكبر موجة من الضربات من حيث النطاق.