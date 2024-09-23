ماذا علقت ايران على الضربات الإسرائيلية في لبنان؟

– دولي

حذرت وزارة الايرانية إسرائيل، من "تداعيات خطيرة" للضربات التي يشنها جيشها على مواقع لحزب الله في لبنان.

ودان المتحدث باسم ناصر كنعاني "بشدة الهجمات الواسعة النطاق التي شنتها اسرائيل على جنوب لبنان"، محذرا من "التداعيات الخطيرة لما وصفها بـ"المغامرة للصهاينة".

ووصف كنعاني الضربات الاسرائيلية بأنها "مجنونة"، منتقدا "بشدة الدعم الذي تقدمه إلى إسرائيل".

ودعا الأمن الدولي إلى "اتخاذ تدابير فورية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة".

وشنت إسرائيل غارات جوية على المئات من أهداف جماعة حزب الله اللبنانية اليوم، في أكبر موجة من الضربات من حيث النطاق.

كما طالبت إسرائيل اللبنانيين بإخلاء المناطق التي قالت إن الجماعة تخزن أسلحتها بها.