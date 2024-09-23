كيف تلقى اللبنانيون الرسالة التحذيرية حول القصف الإسرائيلي؟

– دولي

تلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى اتصالات، يوم الإثنين، عبر الهواتف الثابتة والنقالة مصدرها اسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن تواجدهم، وفق الوكالة للإعلام الرسمية.

جاء ذلك دعوة الجيش الإسرائيلي لأول مرة "المدنيين في القرى اللبنانية الواقعة في أو قرب مبانٍ ومناطق يستخدمها حزب لأغراض عسكرية، مثل تلك المستخدمة لتخزين أسلحة، للابتعاد فورا عن دائرة الخطر من أجل سلامتهم".

وأوردت الوكالة "يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الثابتة، مصدرها العدو الاسرائيلي، تطلب منهم إخلاء أماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي يعتمدها العدو".

وأكد وزير الإعلام زياد المكاري تلقيه اتصالا تمّت خلاله "تلاوة رسالة مسجلة جاء فيها: نطلب منكم أن تخلوا المبنى لئلا تتعرضوا للقصف".

ويقع في مبنى بمنطقة الحمرا.

وفي بيان لاحقا، قال المكاري إن "هذا الأسلوب ليس غريبا على العدو الاسرائيلي الذي يتوسّل كل السبل في حربه النفسية".

ويمنع نظام الاتصالات المعمول به في تلقي أي اتصالات مصدرها إسرائيل، كون في حالة حرب وعداء رسميا.

وشرح مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، المؤسسة الرسمية المشغلة للهاتف الثابت في لبنان، أن "إسرائيل تتحايل على أنظمة الاتصال من خلال استخدام رمز صديقة، وهو ما يفسر تلقي اللبنانيين اتصالات عبر الثابتة".

وأفاد مواطنون، يوم الإثنين، عن تلقيهم كذلك رسائل نصية عبر هواتفهم الخلوية، تضمنت طلب إخلاء، من أرقام غير ظاهرة.

وقال خالد، متحفظا عن ذكر اسمه الكامل، وهو أحد سكان مدينة بيروت، لفرانس برس "تلقيت رسالة نصية جاء فيها: إذا أنت متواجد في مبنى فيه سلاح لحزب ابتعد عن القرية حتى إشعار آخر".

وتتعرض مناطق عدة في جنوب وشرقه الإثنين لغارات اسرائيلية كثيفة منذ ساعات الصباح.

وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب وإسرائيل الأسبوع الماضي، مع سلسلة تفجيرات طاولت الآلاف من أجهزة اتصال يستخدمها عناصره في عملية نسبت الى الدولة العبرية، وإعلان الأخيرة شنّ ضربة استهدفت قادة قوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب المدعوم من طهران.

وتتبادل إسرائيل وحزب القصف عبر الحدود منذ تشرين الاول، في تصعيد بدأ غداة اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.