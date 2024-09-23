واشنطن بشأن وضع لبنان: خطر التصعيد حقيقي

وقال في بيان، "خطر التصعيد في حقيقي وما زلنا نعتقد أن الحل الدبلوماسي ممكن، و نحاول العمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي".

وأضاف "قلقون من التصعيد بين وحزب الله"، مشددا "من مصلحة الجميع حل الصراع على طول الخط الأزرق بشكل دبلوماسي".

ولفت الأبيض "التزامنا بأمن ضد كل التهديدات المدعومة من بما في ذلك حزب الله"، مضيفا "نعمل على مدار من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في وإعادة الرهائن".

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي الاثنين، على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى وذلك للمرة الأولى.