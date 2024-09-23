استشهاد عراقي بالقصف الإسرائيلي في لبنان



وأفادت الأنباء العراقية، بـ"استشهاد عراقي جراء القصف الصهيوني في لبنان".

وأعلنت اللبنانية، مساء الاثنين، عن استشهاد 492 شخصا من بينهم 35 طفلا 58 سيدة وإصابة 1645 بجروح جراء القصف الإسرائيلي.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي الاثنين، على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى وذلك للمرة الأولى.