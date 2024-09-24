"هاري ترومان".. حاملة طائرات أمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط

وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها إن "حاملة الطائرات "هاري ترومان" من طراز "نيميتز" غادرت قاعدة نورفولك البحرية في 23 ايلول للانتشار المقرر".وأشار البيان إلى أن "مدمرتين وطرادا صاروخيا ستنضم إلى "هاري ترومان" "لإجراء عملية مجدولة في منطقة عمليات قوات البحرية الأمريكية أوروبا-أفريقيا والأسطول السادس الأمريكي".وقال الأدميرال كودل، قائد الأساطيل الأمريكية إن "هذا الانتشار "يأتي في أعقاب مهمة مجموعة حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" الضاربة التي استمرت تسعة أشهر والتي سلطت الضوء على الحاجة إلى وجودنا المستمر وسط تصاعد التوترات الدولية".ومن المتوقع أن تنضم فرقاطة للبحرية الإيطالية إلى المجموعة الضاربة الأمريكية للمشاركة في العمليات والتمارين خلال جزء من مهمتها.يأتي إرسال "هاري ترومان" إلى الأوسط على خلفية تصاعد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".وفي وقت سابق صرح الناطق باسم البنتاغون بأن لديها حاليا 40 ألف جندي في الأوسط، مضيفا أنه نظرا للتوترات في المنطقة، سيتم إرسال عدد إضافي محدود من العسكريين الأمريكيين إلى هناك، دون أن يخوض في التفاصيل "لأسباب أمنية".