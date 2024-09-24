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"هاري ترومان".. حاملة طائرات أمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط
دوليات
2024-09-24 | 09:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
949 مشاهدة
أعلنت
قيادة
البحرية الأمريكية،
اليوم
الثلاثاء، بأن حاملة الطائرات "هاري ترومان" توجهت الاثنين إلى
الشرق
الأوسط على رأس مجموعة سفن ضاربة.
وقالت
قيادة
البحرية الأمريكية في بيان لها إن "حاملة الطائرات "هاري ترومان" من طراز "نيميتز" غادرت قاعدة نورفولك البحرية في 23 ايلول للانتشار المقرر".
وأشار البيان إلى أن "مدمرتين وطرادا صاروخيا ستنضم إلى "هاري ترومان" "لإجراء عملية
انتشار
مجدولة في منطقة عمليات قوات البحرية الأمريكية أوروبا-أفريقيا والأسطول السادس الأمريكي".
وقال الأدميرال
داريل
كودل، قائد
قيادة
الأساطيل الأمريكية إن "هذا الانتشار "يأتي في أعقاب مهمة مجموعة حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" الضاربة التي استمرت تسعة أشهر والتي سلطت الضوء على الحاجة إلى وجودنا المستمر وسط تصاعد التوترات الدولية".
ومن المتوقع أن تنضم فرقاطة للبحرية الإيطالية إلى المجموعة الضاربة الأمريكية للمشاركة في العمليات والتمارين خلال جزء من مهمتها.
يأتي إرسال "هاري ترومان" إلى
الشرق
الأوسط على خلفية تصاعد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله".
وفي وقت سابق صرح الناطق باسم البنتاغون
بات رايدر
بأن
الولايات
المتحدة
لديها حاليا 40 ألف جندي في
الشرق
الأوسط، مضيفا أنه نظرا للتوترات في المنطقة، سيتم إرسال عدد إضافي محدود من العسكريين الأمريكيين إلى هناك، دون أن يخوض في التفاصيل "لأسباب أمنية".
المحرر
سعد أحمد
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