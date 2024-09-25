حزب الله يستهدف موقع ‏راميا وثكنة برانيت الصهيونية

نيوز – دولي

اعلن حزب اللبناني، عن استهداف موقع ‏راميا وثكنة برانيت الصهيونية.

وقال الحزب في بيان ورد لـ نيوز، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء التجهيزات التجسسية في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها".

وفي بان ثاني، ذكر الحزب ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا مساء ثكنة برانيت بقذائف المدفعية ‏الثقيلة واصابوها إصابة مباشرة".