"الناتو" يعد خططا في حال نشوب حرب مع روسيا

ونقلت "رويترز"، عن الجنرال الأماني سولفرانك رئيس القيادة اللوجستية لحلف قوله إن "الحلف يخطط لنقل عدد كبير من الجنود المصابين بعيدا عن خطوط المواجهة في حال نشوب حرب مع روسيا".وأوضح سولفرانك أن "عملية النقل ربما ستتم على متن قطارات مجهزة كمستشفيات لأن عمليات الإخلاء الجوي قد لا تكون ممكنة".وأضاف أن "السيناريو المحتمل في المستقبل لعمليات الإجلاء الطبي سيختلف عن التجربة التي مر بها أعضاء الحلف في والعراق".وأضاف الجنرال الألماني أنه "في حالة اندلاع صراع مع روسيا، ستواجه الجيوش على الأرجح منطقة حرب أكبر بكثير وإصابة عدد أكبر من الجنود وافتقارا مؤقتا على الأقل للتفوق الجوي بالقرب من خطوط المواجهة".