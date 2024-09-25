رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش يستعد لتوغل بري في لبنان

نيوز - دولي

اعلن العامة للجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن الجيش يستعد لتوغل بري محتمل في .

وفقًا لبيان صحفي عسكري، قال العامة الفريق هيرتسي هاليفي للقوات أثناء زيارته للحدود الشمالية: "تسمعون الطائرات النفاثة فوق رؤوسكم؛ لقد كنا نضرب طوال اليوم، هذا من أجل إعداد الأرض لدخولكم المحتمل".

وهذه هي المرة الثانية التي يقول فيها جنرال إسرائيلي كبير، الأربعاء، إن عملية برية قد تكون وشيكة.

وقال العامة الإسرائيلي في الشمال، اللواء أوري غوردين، إن "الجيش يجب أن يكون مستعدًا تمامًا للمناورات".

كما يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استدعي لواءين احتياطيين بسبب الصراع مع حزب .

وقال هاليفي للقوات إنه "من أجل إعادة 60 ألف إسرائيلي إلى منازلهم في الشمال، نحن نستعد لعملية مناورة".

وتابع ان "هذا يعني أن أحذيتكم العسكرية... ستطأ أراضي العدو، وتدخل القرى التي أعدها حزب كمواقع عسكرية كبيرة، مع البنية التحتية تحت الأرض، ونقاط التجمع، ومنصات الإطلاق إلى أراضينا، وتنفذ هجمات على المدنيين الإسرائيليين".

وذكر ان "دخولكم إلى تلك المناطق بقوة، ولقائكم بعناصر حزب الله، سيُظهر لهم ما يعنيه مواجهة قوة محترفة وذات مهارات وخبرة في المعارك، أنتم قادمون أقوى بكثير وأكثر خبرة منهم. سوف تدخلون، وتدمرون هناك، وتدمرون بنيته التحتية بشكل حاسم. هذه هي الأشياء التي ستسمح لنا بإعادة سكان بأمان بعد ذلك".

وحذر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، السكان النازحين في جنوب من العودة إلى منازلهم، مع استهدافه حزب بموجة من الضربات.

وبدأ سكان القرى في جنوب في الفرار، بعد أن حذر المدنيين من مغادرة المناطق التي يعمل فيها حزب الله، مثل تلك المستخدمة لتخزين الأسلحة.