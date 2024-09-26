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وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يقترب من التنفيذ
دوليات
2024-09-26 | 02:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,121 مشاهدة
السومرية نيوز
– دوليات
أعرب مسؤولون أمريكيون عن تفاؤلهم بأن وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل قد يدخل حيز التنفيذ خلال الساعات المقبلة.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي
جو بايدن
والرئيس الفرنسي
إيمانويل
ماكرون
بيانا دعيا فيه إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، توقع المسؤولون الأمريكيون أن "يتحقق ذلك في غضون ساعات".
وجاء في بيان بايدن وماكرون: "إن تبادل إطلاق النار منذ 7 أكتوبر، وخاصة خلال الأسبوعين الماضيين، يهدد بنزاع أوسع نطاقا، ويلحق الضرر بالمدنيين. لقد عملنا معا في الأيام الأخيرة في دعوة مشتركة من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار، بدعم من
الولايات المتحدة
وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة
العربية
السعودية والإمارات
العربية
المتحدة وقطر. وندعو إلى دعم واسع النطاق ودعم فوري من حكومات إسرائيل وقطر لبنان".
وبحسب مسؤولين كبار في الولايات المتحدة، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن تفاصيل الصفقة، فإنه من غير المتوقع أن يعود سكان الشمال الذين تم إجلاؤهم بسبب نيران حزب الله، إلى منازلهم في إطار
الاتفاق
المؤقت "حتى هناك ضمانات واضحة بأنهم سيتمكنون من العودة بأمان"، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين.
وبحسب التقرير فإن "الإدارة الأمريكية تتوقع أن تقبل إسرائيل ولبنان بالاتفاق خلال الساعات المقبلة".
وقالت
إدارة
بايدن إنها تركز على فصل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في
لبنان
عن اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس الذي "لا يزال في طريق مسدود".
والتوقع الأمريكي هو أنه في حال موافقة المسؤولين في
البلاد
على الصفقة، فإنهم سيتمكنون من الضغط على حزب الله للتوقيع على
الاتفاق
. وبعد ذلك، سيصل وزير
الخارجية
الفرنسي ستيفان سجورنات إلى بيروت في الأيام المقبلة لمواصلة العمل على الصفقة المقترحة.
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