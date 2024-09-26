إيران ترد على اتهامات ترامب بمحاولة اغتياله

وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية كنعاني، في بيان، ان "من الواضح أن مثل هذه الاتهامات مجرد جزء من أجواء الانتخابات في الولايات المتحدة.. ولا تستحق حتى الرد".وقال ترامب، المرشح الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة، الأربعاء، إن إيران ربما كانت وراء أحدث محاولتين لاغتياله. وأضاف أنه إذا كان رئيسا وهددت أخرى مرشحا للرئاسة لخاطرت "بتحويلها إلى ركام".وذكر في فعالية بمصنع للأنابيب في مينت هيل بولاية كارولينا الشمالية: "نعلم بمحاولتين لاغتيالي، وقد تكون إيران متورطة فيهما أو لا، لكن من المحتمل أنها متورطة، لكنني لا أعرف حقا".وقالت إنه أدلى بهذه التصريحات بعدما أطلعه مسؤولون من المخابرات الأميركية في السابق على "تهديدات إيرانية حقيقية ومحددة لاغتياله".وتحقق السلطات الاتحادية في محاولتين لاغتيال في ملعب الغولف الخاص به في فلوريدا بمنتصف سبتمبر وفي تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو. ولم تشر أجهزة إنفاذ إلى تورط إيران أو أي قوة أجنبية أخرى في أي من الواقعتين.